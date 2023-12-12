Израиль начал закачивать воду в тоннели ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля начала закачивать воду в тоннели на территории сектора Газа, сказано в сообщении The Wall Street Journal. По данным источников газеты в Белом доме, таким образом ЦАХАЛ хочет нанести удар по инфраструктуре палестинской группировки ХАМАС.

В статье сказано, что сеть подземных ходов сообщения суннитского движения весьма обширна и хорошо защищена. Поэтому метод еврейского государства с затоплением выглядит сомнительным, признали американские журналисты. Впрочем, лишь водой дело не ограничивается — ещё Израиль применяет взрывчатку и наземные БПЛА, подчеркнули в WSJ.

По данным газеты, пять насосов ЦАХАЛ установлены около лагеря беженцев "Аш-Шати" на севере Газы. Вода будет забираться из Средиземного моря. На погружение всего убранства тоннелей под воду при отсутствии непредвиденных осложнений уйдёт несколько недель.