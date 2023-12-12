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12 декабря, 20:58

Израиль начал закачивать воду в тоннели ХАМАС в Газе

WSJ: ЦАХАЛ приступила к затоплению тоннелей ХАМАС в Газе морской водой

Армия обороны Израиля начала закачивать воду в тоннели на территории сектора Газа, сказано в сообщении The Wall Street Journal. По данным источников газеты в Белом доме, таким образом ЦАХАЛ хочет нанести удар по инфраструктуре палестинской группировки ХАМАС.

В статье сказано, что сеть подземных ходов сообщения суннитского движения весьма обширна и хорошо защищена. Поэтому метод еврейского государства с затоплением выглядит сомнительным, признали американские журналисты. Впрочем, лишь водой дело не ограничивается — ещё Израиль применяет взрывчатку и наземные БПЛА, подчеркнули в WSJ.

По данным газеты, пять насосов ЦАХАЛ установлены около лагеря беженцев "Аш-Шати" на севере Газы. Вода будет забираться из Средиземного моря. На погружение всего убранства тоннелей под воду при отсутствии непредвиденных осложнений уйдёт несколько недель.

ЦАХАЛ обнаружила в школьном кабинете вход в тоннель ХАМАС

ЦАХАЛ обнаружила в школьном кабинете вход в тоннель ХАМАС

Параллельно войска еврейского государства продолжают наносить разрушительные авиаудары по территории анклава. В результате обстрелов уничтожены сотни командиров ХАМАС, сообщали в МО Израиля.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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