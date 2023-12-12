Израиль начал закачивать воду в тоннели ХАМАС в Газе
WSJ: ЦАХАЛ приступила к затоплению тоннелей ХАМАС в Газе морской водой
Армия обороны Израиля начала закачивать воду в тоннели на территории сектора Газа, сказано в сообщении The Wall Street Journal. По данным источников газеты в Белом доме, таким образом ЦАХАЛ хочет нанести удар по инфраструктуре палестинской группировки ХАМАС.
В статье сказано, что сеть подземных ходов сообщения суннитского движения весьма обширна и хорошо защищена. Поэтому метод еврейского государства с затоплением выглядит сомнительным, признали американские журналисты. Впрочем, лишь водой дело не ограничивается — ещё Израиль применяет взрывчатку и наземные БПЛА, подчеркнули в WSJ.
По данным газеты, пять насосов ЦАХАЛ установлены около лагеря беженцев "Аш-Шати" на севере Газы. Вода будет забираться из Средиземного моря. На погружение всего убранства тоннелей под воду при отсутствии непредвиденных осложнений уйдёт несколько недель.
Параллельно войска еврейского государства продолжают наносить разрушительные авиаудары по территории анклава. В результате обстрелов уничтожены сотни командиров ХАМАС, сообщали в МО Израиля.
Flickr / Israel Defense Forces