Десятки человек погибли при авиаударе Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа

В результате очередного авиаудара Военно-воздушных сил Израиля по сектору Газа погибли десятки человек. Как передаёт катарский телеканал Al Jazeera, в этот раз лётчики еврейского государства атаковали лагерь беженцев Магази, расположенный в центральной части анклава.

По данным канала, в результате авианалёта погибло не меньше 22 человек. Помимо того, журналисты сообщают, что среди жертв израильских ВВС были женщины и дети. В то же время под обломками разрушенных зданий продолжают оставаться многие люди.