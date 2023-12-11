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11 декабря, 02:43

Десятки человек погибли при авиаударе Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа

Al Jazeera: Не менее 22 человек погибло при авиаударе Израиля по лагерю в Газе

В результате очередного авиаудара Военно-воздушных сил Израиля по сектору Газа погибли десятки человек. Как передаёт катарский телеканал Al Jazeera, в этот раз лётчики еврейского государства атаковали лагерь беженцев Магази, расположенный в центральной части анклава.

По данным канала, в результате авианалёта погибло не меньше 22 человек. Помимо того, журналисты сообщают, что среди жертв израильских ВВС были женщины и дети. В то же время под обломками разрушенных зданий продолжают оставаться многие люди.

Число жертв израильских ударов в Газе превысило 16,2 тысячи

Число жертв израильских ударов в Газе превысило 16,2 тысячи

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне потребовали от Тель-Авива объяснить причины удара по густонаселённому лагерю беженцев Джебалия, расположенному в северной части палестинского анклава. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, по поводу этого события заявила, что Москва шокирована информацией о количестве погибших мирных жителей из-за атаки ЦАХАЛ по сектору Газа.

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Unsplash

Алексей Соловьёв
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