"Моссад" следит за ними": Херш раскрыл, что Израиль сделает с ХАМАС после освобождения всех заложников
Херш: Израиль уничтожит лидеров ХАМАС после возвращения последнего заложника
Израиль планирует уничтожить всех лидеров палестинского радикального движения ХАМАС после возвращения последнего заложника. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, известный разоблачением виновников теракта на "Северных потоках".
"В тот момент, когда последний заложник окажется на израильской земле, все политические, религиозные и военные лидеры ХАМАС будут убиты в государствах их проживания. [Израильская разведка] "Моссад" следит за ними, однако ликвидировать их до того, как заложники будут освобождены, опасно", — сказал ему анонимный американский чиновник.
При этом Херш отмечает, что Тель-Авив и ХАМАС возобновили обсуждение по обмену израильских заложников на палестинских заключённых, находящихся в тюрьмах еврейского государства. По данным журналиста, в плену у радикалов остаются 137 израильтян, которых захватили 7 октября.
При этом 36 из них являются служащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в возрасте от 18 лет до 31 года. Также в заложниках удерживаются восемь женщин и два ребёнка. Херш добавил, что ХАМАС заинтересован в обмене десяти заложников на 40 заключённых и прекращении огня на двое суток.
Как сообщал Лайф, 7 октября 2023 года члены ХАМАС вошли в пограничные кибуцы Израиля, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября — тогда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу. Израильские военные продолжают наносить разрушительные авиаудары по территории сектора Газа. В результате обстрелов уничтожены сотни командиров ХАМАС, в тоннели палестинского движения ЦАХАЛ стала закачивать воду.
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