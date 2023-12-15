"Моссад" следит за ними": Херш раскрыл, что Израиль сделает с ХАМАС после освобождения всех заложников

Израиль планирует уничтожить всех лидеров палестинского радикального движения ХАМАС после возвращения последнего заложника. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, известный разоблачением виновников теракта на "Северных потоках".

"В тот момент, когда последний заложник окажется на израильской земле, все политические, религиозные и военные лидеры ХАМАС будут убиты в государствах их проживания. [Израильская разведка] "Моссад" следит за ними, однако ликвидировать их до того, как заложники будут освобождены, опасно", — сказал ему анонимный американский чиновник.

При этом Херш отмечает, что Тель-Авив и ХАМАС возобновили обсуждение по обмену израильских заложников на палестинских заключённых, находящихся в тюрьмах еврейского государства. По данным журналиста, в плену у радикалов остаются 137 израильтян, которых захватили 7 октября.