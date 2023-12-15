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15 декабря, 19:06

Израильские военные застрелили трёх заложников

Армия Израиля сообщила, что военные по ошибке убили трёх заложников в Газе

Израильские военные в ходе операции в секторе Газа по ошибке приняли трёх заложников за угрозу и застрелили их. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

"Во время боя в Шеджайе (район в секторе Газа. — Прим. Лайфа) Армия обороны Израиля ошибочно идентифицировала трёх израильских заложников как представляющих угрозу. В результате военнослужащие открыли по ним огонь, убив их", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в ЦАХАЛ полностью взяли на себя ответственность за произошедшее. Тела убитых были перевезены на территорию Израиля для экспертизы, подтвердившей, что эти люди на самом деле были заложниками, которых ХАМАС похитило ещё 7 октября.

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Напомним, 7 октября 2023 года члены ХАМАС вошли в пограничные кибуцы Израиля, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу. Израильские военные продолжают наносить разрушительные авиаудары по территории сектора Газа. В результате обстрелов уничтожены сотни командиров ХАМАС, а в тоннели палестинского движения ЦАХАЛ начала закачивать воду.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu

Наталья Исакова
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