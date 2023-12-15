Израильские военные застрелили трёх заложников

Израильские военные в ходе операции в секторе Газа по ошибке приняли трёх заложников за угрозу и застрелили их. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

"Во время боя в Шеджайе (район в секторе Газа. — Прим. Лайфа) Армия обороны Израиля ошибочно идентифицировала трёх израильских заложников как представляющих угрозу. В результате военнослужащие открыли по ним огонь, убив их", — говорится в сообщении.