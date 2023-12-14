В ООН объявили Газу непригодной для жизни
Генкомиссар ООН Лаццарини: Сектор Газа больше непригоден для жизни
Ситуация в зоне конфликта между Израилем и Палестиной ухудшается, а в самой Газе больше жить нельзя. Об этом в ходе пресс-конференции в швейцарской Женеве сообщил генкомиссар Агентства Организации Объединённых Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаццарини.
"Я вернулся из Газы, чтобы участвовать в данном форуме. Это был мой третий визит на место с начала конфликта. И с каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом", — подчеркнул он.
Генкомиссар ООН также указал на уничтоженную инфраструктуру в южной части сектора Газа, в Рафахе и отметил, что после возобновления боевых действий 1 декабря Организация Объединённых Наций потеряла доступ на север анклава.
Как сообщал Лайф, 7 октября 2023 года члены ХАМАС вошли в кибуцы Израиля у сектора Газа, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль заявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу, а на следующий день — о планах провести "операцию высокой интенсивности". Израильские военные продолжают наносить разрушительные авиаудары по территории сектора Газа. В результате обстрелов уничтожены сотни командиров ХАМАС, а в тоннели палестинского движения ЦАХАЛ стал закачивать воду.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI