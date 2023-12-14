В ООН объявили Газу непригодной для жизни

Ситуация в зоне конфликта между Израилем и Палестиной ухудшается, а в самой Газе больше жить нельзя. Об этом в ходе пресс-конференции в швейцарской Женеве сообщил генкомиссар Агентства Организации Объединённых Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаццарини.

"Я вернулся из Газы, чтобы участвовать в данном форуме. Это был мой третий визит на место с начала конфликта. И с каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом", — подчеркнул он.