Ещё одна группа россиян из Газы укрылась от израильских ударов в Каире
МЧС: Ещё 28 эвакуированных из Газы граждан РФ пересекли КПП Рафах
Ещё 28 граждан России покинули сектор Газа через КПП Рафах на границе с Египтом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Очередная группа россиян с семьями покинула Газу. Видео © t.me / МЧС России
"Ещё 28 эвакуированных граждан РФ пересекли КПП Рафах. В Каире в оперативном штабе МЧС России сотрудники ведомства обеспечивают людей питанием, водой. Оказывают всю необходимую помощь", — говорится в публикации.
Напомним, вывоз людей из сектора Газа возобновился 2 декабря. Уже на следующий день через КПП Рафах границу между Палестиной и Египтом пересекли 133 наших соотечественника. А 5 декабря в РФ прибыл девятый борт МЧС с эвакуированными из Газы гражданами. В тот день самолёт ведомства доставил в Москву 120 человек. 12 декабря ещё 22 россиянина прошли через Рафах.
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