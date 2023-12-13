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13 декабря, 18:12

Ещё одна группа россиян из Газы укрылась от израильских ударов в Каире

МЧС: Ещё 28 эвакуированных из Газы граждан РФ пересекли КПП Рафах

Ещё 28 граждан России покинули сектор Газа через КПП Рафах на границе с Египтом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Очередная группа россиян с семьями покинула Газу. Видео © t.me / МЧС России

"Ещё 28 эвакуированных граждан РФ пересекли КПП Рафах. В Каире в оперативном штабе МЧС России сотрудники ведомства обеспечивают людей питанием, водой. Оказывают всю необходимую помощь", говорится в публикации.

Напомним, вывоз людей из сектора Газа возобновился 2 декабря. Уже на следующий день через КПП Рафах границу между Палестиной и Египтом пересекли 133 наших соотечественника. А 5 декабря в РФ прибыл девятый борт МЧС с эвакуированными из Газы гражданами. В тот день самолёт ведомства доставил в Москву 120 человек. 12 декабря ещё 22 россиянина прошли через Рафах.

Спецборт МЧС доставил в Москву ещё 100 россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы

Спецборт МЧС доставил в Москву ещё 100 россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы

Обложка ©

Unsplash

Юрий Лысенко
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