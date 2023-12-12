Ещё одна группа из десятков россиян с семьями покинула Газу через КПП Рафах
МЧС сообщило, что ещё 22 россиянина покинули сектор Газа через КПП Рафах
Ещё 22 гражданина РФ покинули сектор Газа через КПП Рафах. Сейчас они направляются в Каир, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Сегодня ещё 22 человека пересекли КПП Рафах. Сейчас эвакуированные россияне и члены их семей на автобусах направляются в Каир. В оперативном штабе российские спасатели, психологи и врачи окажут им всестороннюю помощь", — говорится в публикации.
Напомним, вывоз людей из сектора Газа возобновился 2 декабря. Уже на следующий день через КПП Рафах границу между Палестиной и Египтом пересекли 133 наших соотечественника. А 5 декабря в РФ прибыл девятый борт МЧС с эвакуированными из Газы гражданами. В тот день самолёт ведомства доставил в Москву 120 человек.
ТАСС / ЕРА / KHALED ELFIQI