Ещё одна группа из десятков россиян с семьями покинула Газу через КПП Рафах

Ещё 22 гражданина РФ покинули сектор Газа через КПП Рафах. Сейчас они направляются в Каир, сообщила пресс-служба МЧС России.

"Сегодня ещё 22 человека пересекли КПП Рафах. Сейчас эвакуированные россияне и члены их семей на автобусах направляются в Каир. В оперативном штабе российские спасатели, психологи и врачи окажут им всестороннюю помощь", — говорится в публикации.