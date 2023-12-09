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9 декабря, 01:37

Небензя может посетить КПП Рафах на границе Египта и сектора Газа

РИА "Новости": Небензя в составе делегации СБ ООН может посетить КПП Рафах

<p>Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/russiaun/3223" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Постпредство России при ООН</a></p>

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Обложка © t.me / Постпредство России при ООН

В скором времени постоянный представитель России при ООН Василий Небензя может посетить КПП Рафах, расположенный на границе между Египтом и сектором Газа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник в организации.

Собеседник информагентства рассказал журналистам, что делегация представителей Совбеза ООН посетит находящийся на границе с сектором Газа КПП уже в следующий понедельник, 11 декабря. Предполагается, что в состав делегации войдёт и российский дипломат.

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Напомним, что 2 декабря на фоне вновь начавшихся боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта возобновились мероприятия по эвакуации россиян и их семей из сектора Газа. Так, по данным МЧС России на 3 декабря, КПП Рафах пересекли ещё 133 гражданина России и члены их семей.

Алексей Соловьёв
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