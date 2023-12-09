Небензя может посетить КПП Рафах на границе Египта и сектора Газа
РИА "Новости": Небензя в составе делегации СБ ООН может посетить КПП Рафах
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Обложка © t.me / Постпредство России при ООН
В скором времени постоянный представитель России при ООН Василий Небензя может посетить КПП Рафах, расположенный на границе между Египтом и сектором Газа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник в организации.
Собеседник информагентства рассказал журналистам, что делегация представителей Совбеза ООН посетит находящийся на границе с сектором Газа КПП уже в следующий понедельник, 11 декабря. Предполагается, что в состав делегации войдёт и российский дипломат.