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3 декабря, 10:06

Ещё 133 россиянина и члены их семей пересекли КПП Рафах

Ещё 133 гражданина России и члены их семей пересекли КПП Рафах на палестино-египетской границе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

На данный момент специалисты ведомства в Египте оказывают им медицинскую помощь, а также содействуют в оформлении документов и обеспечивают водой и питанием. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, после прохождения всех необходимых процедур их доставят в Москву.

Написавшая письмо Путину девочка поблагодарила его за эвакуацию из Газы

Написавшая письмо Путину девочка поблагодарила его за эвакуацию из Газы

Напомним, вывоз россиян из сектора Газа был возобновлён 2 декабря. Как сегодня сообщал глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, в палестинском анклаве могли оставаться ещё до 200 наших соотечественников.

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ТАСС / EPA / KHALED ELFIQI

Матвей Константинов
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