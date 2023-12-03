Ещё 133 россиянина и члены их семей пересекли КПП Рафах
Ещё 133 гражданина России и члены их семей пересекли КПП Рафах на палестино-египетской границе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
На данный момент специалисты ведомства в Египте оказывают им медицинскую помощь, а также содействуют в оформлении документов и обеспечивают водой и питанием. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, после прохождения всех необходимых процедур их доставят в Москву.
Напомним, вывоз россиян из сектора Газа был возобновлён 2 декабря. Как сегодня сообщал глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, в палестинском анклаве могли оставаться ещё до 200 наших соотечественников.
ТАСС / EPA / KHALED ELFIQI