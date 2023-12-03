В секторе Газа до сих пор остаётся до 200 граждан России

В секторе Газа на данный момент остаётся ещё порядка 150–200 граждан России, сообщил глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. По его словам, они будут вывезены оттуда.

"С МЧС мы общались, вместе там осталось наших порядка 150–200 человек. Я думаю, мы их вывезем оттуда... Нас понимают и слышат. И ХАМАС, и в том числе Израиль", — сказал Степашин в беседе с РИА "Новости".