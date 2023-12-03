В секторе Газа до сих пор остаётся до 200 граждан России
Глава ИППО Степашин: В секторе Газа остаётся ещё 150–200 россиян
В секторе Газа на данный момент остаётся ещё порядка 150–200 граждан России, сообщил глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. По его словам, они будут вывезены оттуда.
"С МЧС мы общались, вместе там осталось наших порядка 150–200 человек. Я думаю, мы их вывезем оттуда... Нас понимают и слышат. И ХАМАС, и в том числе Израиль", — сказал Степашин в беседе с РИА "Новости".
Напомним, из сектора Газа уже эвакуировано около 80% россиян, обратившихся за помощью, — 761 из 965. Причём 657 из них были доставлены спецрейсами МЧС в РФ. 2 декабря вывоз наших соотечественников из палестинского анклава был возобновлён.
ТАСС / AP / Hatem Ali