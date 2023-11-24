Из сектора Газа эвакуировано почти 80% россиян, обратившихся за помощью

Из сектора Газа уже был успешно эвакуирован 761 из 965 обратившихся за помощью российских граждан. Мероприятия по эвакуации продолжаются при сотрудничестве с властями Египта, Израиля и Палестины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Всего из сектора Газа удалось вывезти 761 из 965 обратившихся за помощью соотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 657 человек. Эвакуационные мероприятия продолжаются. Отмечаем содействие египетских, израильских и палестинских властей", — сказано в публикации на тему прибытия в Москву очередной группы эвакуированных из Газы, насчитывающей 103 человека. Также в ведомстве отметили, что ещё 104 россиянина прошли через КПП Рафах в Египет и уже летят в российскую столицу.