Из сектора Газа эвакуировано почти 80% россиян, обратившихся за помощью
МИД РФ: Из сектора Газа эвакуирован 761 из 965 обратившихся за помощью россиян
Из сектора Газа уже был успешно эвакуирован 761 из 965 обратившихся за помощью российских граждан. Мероприятия по эвакуации продолжаются при сотрудничестве с властями Египта, Израиля и Палестины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"Всего из сектора Газа удалось вывезти 761 из 965 обратившихся за помощью соотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 657 человек. Эвакуационные мероприятия продолжаются. Отмечаем содействие египетских, израильских и палестинских властей", — сказано в публикации на тему прибытия в Москву очередной группы эвакуированных из Газы, насчитывающей 103 человека. Также в ведомстве отметили, что ещё 104 россиянина прошли через КПП Рафах в Египет и уже летят в российскую столицу.
Ранее сегодня в МЧС РФ сообщили о том, что в Россию из сектора Газа эвакуировано свыше 650 человек. Одновременно Россия продолжает помогать жителям Газы продовольствием и одеждой. Очередной Ил-76 с 27 тоннами гумпомощи на борту вылетел в Египет из Махачкалы в минувший вторник. Груз передадут местному отделению общества Красного Полумесяца.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY