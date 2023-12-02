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2 декабря, 15:48

Возобновлена эвакуация россиян из Газы

Представительство РФ в Палестине: Эвакуация россиян из сектора Газа возобновлена

Мероприятия по эвакуации россиян и их семей из сектора Газа возобновляются на фоне вновь начавшихся боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА).

"2 декабря возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и их близких родственников – палестинцев", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вывоз соотечественников и членов их семей осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых Израилем по всей территории анклава, включая южные районы, которые расположены вблизи египетского КПП Рафах.

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Ранее стало известно, что ЦАХАЛ за последние 24 часа нанесла удары по 400 объектам ХАМАС в секторе Газа. Сообщается, что минувшей ночью Военно-морские силы Израиля обстреляли район пристани Хан-Юнис и нанесли удары высокоточным оружием по военным объектам палестинской группировки.


Напомним, 24 ноября между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 27 ноября МИД Катара заявило, что власти Израиля и ХАМАС достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня. Затем стороны дважды продлевали его на день, но 1 декабря Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и возобновил боевые действия в Газе, а сегодня глава "Моссада" отозвал переговорщиков из Катара из-за тупика в диалоге.

Обложка ©

ТАСС / EPA / KHALED ELFIQI

Наталья Исакова
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