Возобновлена эвакуация россиян из Газы
Представительство РФ в Палестине: Эвакуация россиян из сектора Газа возобновлена
Мероприятия по эвакуации россиян и их семей из сектора Газа возобновляются на фоне вновь начавшихся боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА).
"2 декабря возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и их близких родственников – палестинцев", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что вывоз соотечественников и членов их семей осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых Израилем по всей территории анклава, включая южные районы, которые расположены вблизи египетского КПП Рафах.
Ранее стало известно, что ЦАХАЛ за последние 24 часа нанесла удары по 400 объектам ХАМАС в секторе Газа. Сообщается, что минувшей ночью Военно-морские силы Израиля обстреляли район пристани Хан-Юнис и нанесли удары высокоточным оружием по военным объектам палестинской группировки.
Напомним, 24 ноября между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 27 ноября МИД Катара заявило, что власти Израиля и ХАМАС достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня. Затем стороны дважды продлевали его на день, но 1 декабря Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и возобновил боевые действия в Газе, а сегодня глава "Моссада" отозвал переговорщиков из Катара из-за тупика в диалоге.
ТАСС / EPA / KHALED ELFIQI