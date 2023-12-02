Возобновлена эвакуация россиян из Газы

Мероприятия по эвакуации россиян и их семей из сектора Газа возобновляются на фоне вновь начавшихся боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА).

"2 декабря возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и их близких родственников – палестинцев", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вывоз соотечественников и членов их семей осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых Израилем по всей территории анклава, включая южные районы, которые расположены вблизи египетского КПП Рафах.