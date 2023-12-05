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4 декабря, 22:23

В Москву прибыл девятый борт МЧС России с эвакуированными из Газы

Спецборт МЧС доставил в Москву ещё 120 человек после эвакуации из сектора Газа

Специальный борт МЧС России доставил эвакуируемых из Газы граждан РФ и членов их семей на родину. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"На девятом спецборте МЧС России из Каира в Москву прибыли 120 граждан, из них 30 детей", — сказано в сообщении ведомства.

По данным спасателей, с начала гуманитарной миссии они переправили на родину более 880 человек, из которых свыше 380 детей. Им всем оказывают медицинскую и психологическую помощь. Пункты временного размещения находятся в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях. Также российские спасатели уже 12 рейсами доставили в город Эль-Ариш более 288 тонн гумпомощи для жителей Газы.

Борт МЧС доставил в Египет ещё 15 тонн гуманитарного груза для сектора Газа

Борт МЧС доставил в Египет ещё 15 тонн гуманитарного груза для сектора Газа

К счастью, вывоз россиян и членов их семей из сектора Газа вновь стал возможен 2 декабря. А уже 3 декабря через КПП Рафах палестино-египетскую границу пересекли 133 наших соотечественника.

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ТАСС / МЧС России

Анатолий Симоненко
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