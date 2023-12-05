В Москву прибыл девятый борт МЧС России с эвакуированными из Газы

Специальный борт МЧС России доставил эвакуируемых из Газы граждан РФ и членов их семей на родину. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"На девятом спецборте МЧС России из Каира в Москву прибыли 120 граждан, из них 30 детей", — сказано в сообщении ведомства.

По данным спасателей, с начала гуманитарной миссии они переправили на родину более 880 человек, из которых свыше 380 детей. Им всем оказывают медицинскую и психологическую помощь. Пункты временного размещения находятся в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях. Также российские спасатели уже 12 рейсами доставили в город Эль-Ариш более 288 тонн гумпомощи для жителей Газы.