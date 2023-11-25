Борт МЧС доставил в Египет ещё 15 тонн гуманитарного груза для сектора Газа

МЧС России доставило очередную партию гуманитарного груза для сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства.

"Спецборт МЧС России доставил 15 тонн гуманитарной помощи для населения Газы", — говорится в сообщении ведомства.

Российский самолёт Ил-76 вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский и приземлился в египетском Эль-Арише. После гуманитарка будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, а уже те перенаправят его в Газу.

Так, жители получат продукты, включая детское питание, средства личной гигиены, постельное бельё, пледы и спальные мешки. Гумпомощь собрана по инициативе Правительства Татарстана.