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25 ноября, 11:02

Борт МЧС доставил в Египет ещё 15 тонн гуманитарного груза для сектора Газа

<p>Борт МЧС доставил в Египет ещё 15 тонн гуманитарного груза для сектора Газа. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/13563" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России </a></p>

Борт МЧС доставил в Египет ещё 15 тонн гуманитарного груза для сектора Газа. Обложка © t.me / МЧС России

МЧС России доставило очередную партию гуманитарного груза для сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства.

"Спецборт МЧС России доставил 15 тонн гуманитарной помощи для населения Газы", — говорится в сообщении ведомства.

Российский самолёт Ил-76 вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский и приземлился в египетском Эль-Арише. После гуманитарка будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, а уже те перенаправят его в Газу.

Так, жители получат продукты, включая детское питание, средства личной гигиены, постельное бельё, пледы и спальные мешки. Гумпомощь собрана по инициативе Правительства Татарстана.

Спецборт МЧС со 105 россиянами из сектора Газа приземлился в Домодедово

Спецборт МЧС со 105 россиянами из сектора Газа приземлился в Домодедово

Как уже рассказывал Лайф, Россия периодически оказывает помощь сектору Газа, отправляя жителям необходимые вещи и продукты. Так, например, в прошлый раз из Махачкалы в Египет на Ил-76 было переправлено 27 тонн гуманитарной помощи для палестинцев.

Николь Вербер
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