Спецборт МЧС со 105 россиянами из сектора Газа приземлился в Домодедово

Самолёт Ил-76 МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами на борту совершил посадку в аэропорту Домодедово. На родину вернулись 105 граждан и членов их семей, включая 55 детей. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

По информации ведомства, всего с 12 ноября в Москву доставили свыше 760 россиян, которые попросили о помощи в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Почти половина из них — несовершеннолетние. Содействие МЧС в вопросах эвакуации оказывают Министерство иностранных дел РФ и Международная организация гражданской обороны.

Работа по спасению граждан из анклава ещё не завершена. По данным МИД РФ, всего запрос на эвакуацию подали 965 россиян. Немаловажную роль в этом вопросе сыграли египетские, израильские и палестинские власти, подчеркнули в ведомстве.