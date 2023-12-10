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10 декабря, 05:59

Спецборт МЧС доставил в Москву ещё 100 россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы

Спецборт МЧС доставил в Москву ещё 100 человек после эвакуации из сектора Газа

Спецборт МЧС доставил в Москву ещё 100 россиян и членов их семей, которые были эвакуированы из сектора Газа. Самолёт приземлился в столичном аэропорту Домодедово, сообщили в МЧС РФ.

"Спецборт МЧС России доставил 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву", — отметили в ведомстве.

Также в МЧС добавили, что всего с начала гуманитарной миссии по эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта в Россию доставлен уже 1051 человек, в том числе 473 ребёнка.

Ранее сообщалось, что 11-й спецборт МЧС России вылетел из Египта в Москву с эвакуированными россиянами и членами их семей. Лайф писал, что вывоз людей из сектора Газа возобновился 2 декабря. Уже на следующий день через КПП Рафах границу между Палестиной и Египтом пересекли 133 наших соотечественника. А 5 декабря в РФ прибыл девятый борт МЧС с эвакуированными из Газы гражданами. В тот день самолёт ведомства доставил в Москву 120 человек.

Спецборт МЧС с 68 эвакуированными из сектора Газа россиянами прибыл в Домодедово

Спецборт МЧС с 68 эвакуированными из сектора Газа россиянами прибыл в Домодедово

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын
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