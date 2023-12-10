Спецборт МЧС доставил в Москву ещё 100 россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы

Спецборт МЧС доставил в Москву ещё 100 россиян и членов их семей, которые были эвакуированы из сектора Газа. Самолёт приземлился в столичном аэропорту Домодедово, сообщили в МЧС РФ.

"Спецборт МЧС России доставил 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву", — отметили в ведомстве.