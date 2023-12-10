Спецборт МЧС доставил в Москву ещё 100 россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы
Спецборт МЧС доставил в Москву ещё 100 человек после эвакуации из сектора Газа
Спецборт МЧС доставил в Москву ещё 100 россиян и членов их семей, которые были эвакуированы из сектора Газа. Самолёт приземлился в столичном аэропорту Домодедово, сообщили в МЧС РФ.
"Спецборт МЧС России доставил 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву", — отметили в ведомстве.
Также в МЧС добавили, что всего с начала гуманитарной миссии по эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта в Россию доставлен уже 1051 человек, в том числе 473 ребёнка.
Ранее сообщалось, что 11-й спецборт МЧС России вылетел из Египта в Москву с эвакуированными россиянами и членами их семей. Лайф писал, что вывоз людей из сектора Газа возобновился 2 декабря. Уже на следующий день через КПП Рафах границу между Палестиной и Египтом пересекли 133 наших соотечественника. А 5 декабря в РФ прибыл девятый борт МЧС с эвакуированными из Газы гражданами. В тот день самолёт ведомства доставил в Москву 120 человек.
ТАСС / Валерий Шарифулин