В Москву вылетел самолёт МЧС РФ с эвакуированными из Газы россиянами

Специальный борт МЧС России вылетел из Египта в Москву с эвакуированными россиянами и членами их семей. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Специальный борт МЧС России вылетел из Египта в Москву с эвакуированными россиянами и членами их семей. Обложка © t.me / МЧС России

Представители аварийно-спасательной службы рассказали, что на территории продолжает работу оперативная группа по приёму граждан, прошедших на территорию североафриканской страны через контрольно-пропускной пункт Рафах. В сообщении также отмечается, что после перехода границы их единой колонной направляют в Каир. Там сотрудники МЧС России оказывают нуждающимся всестороннюю помощь.