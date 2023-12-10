Регион

Уведомления отключены

10 декабря, 01:17

В Москву вылетел самолёт МЧС РФ с эвакуированными из Газы россиянами

МЧС: 11-й борт ведомства вылетел из Египта в Москву с эвакуированными россиянами

Специальный борт МЧС России вылетел из Египта в Москву с эвакуированными россиянами и членами их семей. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Специальный борт МЧС России вылетел из Египта в Москву с эвакуированными россиянами и членами их семей. Обложка © t.me / МЧС России

Представители аварийно-спасательной службы рассказали, что на территории продолжает работу оперативная группа по приёму граждан, прошедших на территорию североафриканской страны через контрольно-пропускной пункт Рафах. В сообщении также отмечается, что после перехода границы их единой колонной направляют в Каир. Там сотрудники МЧС России оказывают нуждающимся всестороннюю помощь.

Спецборт МЧС с 68 эвакуированными из сектора Газа россиянами прибыл в Домодедово

Спецборт МЧС с 68 эвакуированными из сектора Газа россиянами прибыл в Домодедово

Лайф ранее писал, что вывоз россиян и членов их семей из сектора Газа возобновился 2 декабря. Уже на следующий день, 3 декабря, через КПП Рафах границу между Палестиной и Египтом пересекли 133 наших соотечественника. Всего в Россию из зоны конфликта эвакуировано уже 950 человек.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • МЧС России
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров