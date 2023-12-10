В Москву вылетел самолёт МЧС РФ с эвакуированными из Газы россиянами
МЧС: 11-й борт ведомства вылетел из Египта в Москву с эвакуированными россиянами
Специальный борт МЧС России вылетел из Египта в Москву с эвакуированными россиянами и членами их семей. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Специальный борт МЧС России вылетел из Египта в Москву с эвакуированными россиянами и членами их семей. Обложка © t.me / МЧС России
Представители аварийно-спасательной службы рассказали, что на территории продолжает работу оперативная группа по приёму граждан, прошедших на территорию североафриканской страны через контрольно-пропускной пункт Рафах. В сообщении также отмечается, что после перехода границы их единой колонной направляют в Каир. Там сотрудники МЧС России оказывают нуждающимся всестороннюю помощь.
Лайф ранее писал, что вывоз россиян и членов их семей из сектора Газа возобновился 2 декабря. Уже на следующий день, 3 декабря, через КПП Рафах границу между Палестиной и Египтом пересекли 133 наших соотечественника. Всего в Россию из зоны конфликта эвакуировано уже 950 человек.
t.me / МЧС России