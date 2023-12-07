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7 декабря, 20:24

Спецборт МЧС с 68 эвакуированными из сектора Газа россиянами прибыл в Домодедово

В Москве приземлился спецборт из Каира с 68 эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами и членами их семей. Об этом сообщило МЧС России.

"Самолёт Ил-76 прибыл в аэропорт Домодедово", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Пассажиров, среди которых 31 ребёнок, обеспечивают тёплой одеждой, питанием и предметами первой необходимости. Организовано информационное, медицинское и психологическое сопровождение.

В секторе Газа до сих пор остаётся до 200 граждан России

В секторе Газа до сих пор остаётся до 200 граждан России

Всего в Россию из зоны конфликта эвакуировано уже 950 человек. После окончания паузы в боевых действиях вывоз россиян и членов их семей был возобновлён 2 декабря. А уже 3 декабря палестино-египетскую границу пересекли 133 наших соотечественника. Предыдущий борт доставил в Москву 120 человек.

Обложка ©

ТАСС / МЧС России

Лариса Сафронова
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