Спецборт МЧС с 68 эвакуированными из сектора Газа россиянами прибыл в Домодедово
В Москве приземлился спецборт из Каира с 68 эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами и членами их семей. Об этом сообщило МЧС России.
"Самолёт Ил-76 прибыл в аэропорт Домодедово", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Пассажиров, среди которых 31 ребёнок, обеспечивают тёплой одеждой, питанием и предметами первой необходимости. Организовано информационное, медицинское и психологическое сопровождение.
Всего в Россию из зоны конфликта эвакуировано уже 950 человек. После окончания паузы в боевых действиях вывоз россиян и членов их семей был возобновлён 2 декабря. А уже 3 декабря палестино-египетскую границу пересекли 133 наших соотечественника. Предыдущий борт доставил в Москву 120 человек.
ТАСС / МЧС России