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6 декабря, 19:24

Нетаньяху заявил, что израильская армия окружила дом лидера ХАМАС в секторе Газа

Военные Израиля окружили дом лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Вчера вечером я сказал, что наши силы могут достичь любой точки в секторе Газа. Сейчас они окружают дом Синвара. Так что его дом не его крепость. Он может сбежать, но мы его поймаем, это лишь вопрос времени", — сказал Нетаньяху в своём видеообращении, которое распространила канцелярия главы правительства.

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А ранее в Израиле заявили, что суннитская группировка ХАМАС несёт тяжёлые потери и лишается контроля над сектором Газа. Обстановку в анклаве описал глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант. Напомним, что о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу МО еврейского государства объявило 2 декабря. А спустя несколько дней ЦАХАЛ приступила к третьей фазе наземной операции в анклаве. Войска окружают город Хан-Юнис на юге региона и продолжают закреплять позиции на севере.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI

Александра Мышляева
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