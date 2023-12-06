Нетаньяху заявил, что израильская армия окружила дом лидера ХАМАС в секторе Газа

"Вчера вечером я сказал, что наши силы могут достичь любой точки в секторе Газа. Сейчас они окружают дом Синвара. Так что его дом не его крепость. Он может сбежать, но мы его поймаем, это лишь вопрос времени", — сказал Нетаньяху в своём видеообращении, которое распространила канцелярия главы правительства.