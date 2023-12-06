Нетаньяху заявил, что израильская армия окружила дом лидера ХАМАС в секторе Газа
Военные Израиля окружили дом лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Вчера вечером я сказал, что наши силы могут достичь любой точки в секторе Газа. Сейчас они окружают дом Синвара. Так что его дом не его крепость. Он может сбежать, но мы его поймаем, это лишь вопрос времени", — сказал Нетаньяху в своём видеообращении, которое распространила канцелярия главы правительства.
А ранее в Израиле заявили, что суннитская группировка ХАМАС несёт тяжёлые потери и лишается контроля над сектором Газа. Обстановку в анклаве описал глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант. Напомним, что о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу МО еврейского государства объявило 2 декабря. А спустя несколько дней ЦАХАЛ приступила к третьей фазе наземной операции в анклаве. Войска окружают город Хан-Юнис на юге региона и продолжают закреплять позиции на севере.
ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI