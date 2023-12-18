Израиль разбомбил лагерь для беженцев в Газе, счёт жертв подходит к сотне

Жертвами нового удара израильской армии по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы стали 90 человек. Такие данные со ссылкой на палестинский Минздрав обнародовал телеканал Al Arabiya.

Изначально сообщалось, что обстрел привёл к разрушению двух зданий и гибели 33 человек, половина из которых — дети. Однако после разбора завалов эта цифра увеличилась втрое.

"В результате израильского удара по лагерю Джабалия сегодня погибло 90 человек", — сказано в материале.