Израиль разбомбил лагерь для беженцев в Газе, счёт жертв подходит к сотне
Al Arabiya: Удар ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе унёс жизнь 90 человек
Жертвами нового удара израильской армии по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы стали 90 человек. Такие данные со ссылкой на палестинский Минздрав обнародовал телеканал Al Arabiya.
Изначально сообщалось, что обстрел привёл к разрушению двух зданий и гибели 33 человек, половина из которых — дети. Однако после разбора завалов эта цифра увеличилась втрое.
"В результате израильского удара по лагерю Джабалия сегодня погибло 90 человек", — сказано в материале.
Напомним, что убежище для палестинцев в городе Джабалия неоднократно попадало в прицел израильских военных. ЦАХАЛ и ранее наносила удары по лагерю с мирными жителями, не считаясь с потерями среди гражданских.
Flickr / Israel Defense Forces