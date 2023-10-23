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23 октября, 03:58

Число жертв удара по лагерю беженцев в Газе достигло 30

Al-Jazeera: Число жертв удара Израиля по северу сектора Газа достигло 30 человек

Количество погибших в результате авиаудара ВВС Израиля по лагерю беженцев Джабалия, расположенному на севере сектора Газа, достигло 30 человек, сообщает Al-Jazeera.

"По меньшей мере 30 тел, большинство из которых принадлежат женщинам и детям, были обнаружены под разбомблёнными зданиями после последнего израильского удара на севере Газы", — говорится в сообщении телеканала.

Этой же ночью палестинское информагентство WAFA сообщало, что израильские военные самолёты совершили несколько налётов на два дома в районе Аль-Тернис и мечеть Аль-Альбани, находящиеся в лагере Джабалия. На тот момент сообщалось о 13 погибших.

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Напомним, что несколько дней назад армия Израиля атаковала территорию мечети в городе Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа. Погибли десятки человек. Кроме того, накануне ЦАХАЛ нанёс удары по туннелю, который находится под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

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Unsplash

Алексей Соловьёв
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