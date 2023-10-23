Число жертв удара по лагерю беженцев в Газе достигло 30

Количество погибших в результате авиаудара ВВС Израиля по лагерю беженцев Джабалия, расположенному на севере сектора Газа, достигло 30 человек, сообщает Al-Jazeera.

"По меньшей мере 30 тел, большинство из которых принадлежат женщинам и детям, были обнаружены под разбомблёнными зданиями после последнего израильского удара на севере Газы", — говорится в сообщении телеканала.