СМИ сообщили о 13 погибших в результате удара Израиля по домам и мечети в Газе

Палестинское информагентство WAFA сообщило о новом ударе Израиля по домам и мечети на севере сектора Газа. По данным издания, погибло 13 человек.

"Военные самолёты оккупантов совершили несколько налётов на два дома в районе Аль-Тернис и мечеть Аль-Альбани в лагере Джабалия на севере сектора Газа, в результате чего погибло по меньшей мере тринадцать человек", — сказано в сообщении.