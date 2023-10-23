СМИ сообщили о 13 погибших в результате удара Израиля по домам и мечети в Газе
WAFA: Израиль ударил по мечети и жилым домам в секторе Газа, погибло 13 человек
Палестинское информагентство WAFA сообщило о новом ударе Израиля по домам и мечети на севере сектора Газа. По данным издания, погибло 13 человек.
"Военные самолёты оккупантов совершили несколько налётов на два дома в районе Аль-Тернис и мечеть Аль-Альбани в лагере Джабалия на севере сектора Газа, в результате чего погибло по меньшей мере тринадцать человек", — сказано в сообщении.
Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
Несколько дней назад СМИ сообщили, что армия Израиля атаковала территорию мечети в городе Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа. Погибли десятки человек. Кроме того, накануне ЦАХАЛ нанёс удары по туннелю, который находится под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан.
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