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22 октября, 22:03

СМИ сообщили о 13 погибших в результате удара Израиля по домам и мечети в Газе

WAFA: Израиль ударил по мечети и жилым домам в секторе Газа, погибло 13 человек

Палестинское информагентство WAFA сообщило о новом ударе Израиля по домам и мечети на севере сектора Газа. По данным издания, погибло 13 человек.

"Военные самолёты оккупантов совершили несколько налётов на два дома в районе Аль-Тернис и мечеть Аль-Альбани в лагере Джабалия на севере сектора Газа, в результате чего погибло по меньшей мере тринадцать человек", — сказано в сообщении.

Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.

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Несколько дней назад СМИ сообщили, что армия Израиля атаковала территорию мечети в городе Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа. Погибли десятки человек. Кроме того, накануне ЦАХАЛ нанёс удары по туннелю, который находится под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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