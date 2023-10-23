Израиль не передаст гумпомощь сектору Газа и будет препятствовать любым поставкам

Израиль не станет передавать никакую гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. Как пишет издание Haaretz со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, страна также будет препятствовать любым неконтролируемым поставкам других государств.

"Израиль не будет предоставлять никакую гуманитарную помощь сектору Газа и будет препятствовать любым неконтролируемым поставкам со стороны других стран", — сказано в распространённом заявлении.