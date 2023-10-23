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23 октября, 00:32

Израиль не передаст гумпомощь сектору Газа и будет препятствовать любым поставкам

Haaretz: Израиль не станет передавать гуманитарную помощь сектору Газа

Израиль не станет передавать никакую гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. Как пишет издание Haaretz со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, страна также будет препятствовать любым неконтролируемым поставкам других государств.

"Израиль не будет предоставлять никакую гуманитарную помощь сектору Газа и будет препятствовать любым неконтролируемым поставкам со стороны других стран", — сказано в распространённом заявлении.

Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.

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Многие страны приняли решение оказать помощь жителям сектора Газа, направив гуманитирную помощь. В их числе и Россия: несколько дней назад борт МЧС РФ с 27 тоннами гумпомощи вылетел из Подмосковья в Египет. Там груз передали представителям Египетского общества Красного Полумесяца, а после — отправили палестинцам.

Обложка ©

Getty Images / Mahmoud Khaled

Оксана Попова
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