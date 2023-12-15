Болгарский сухогруз захвачен у берегов Йемена, связи с экипажем нет
БНТ: У берегов Йемена захвачен болгарский сухогруз с 18 членами экипажа
Грузовое морское судно "Руен" подверглось захвату в водах Аравийского моря у берегов Йемена. Как передаёт Болгарское национальное телевидение (БНТ), на борту находится 18 членов экипажа.
По данным телеканала, в настоящее время связи с кораблём, принадлежащим компании "Болгарский морской флот" (БМФ), нет. Помимо того, журналисты сообщили, что на борту захваченного судна восемь граждан Болгарии, а остальные — из Мьянмы и Анголы.
В компании-перевозчике также прокомментировали случившийся инцидент. Представители БМФ подчеркнули, что в настоящее время их специалисты в координации с компетентными международными органами работают над обеспечением безопасности экипажа.
Это не первый подобный случай за последнее время, случившийся у берегов Йемена. Так, в конце ноября текущего года у города Аден было захвачено связанное с Израилем судно.
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