Болгарский сухогруз захвачен у берегов Йемена, связи с экипажем нет

Грузовое морское судно "Руен" подверглось захвату в водах Аравийского моря у берегов Йемена. Как передаёт Болгарское национальное телевидение (БНТ), на борту находится 18 членов экипажа.

По данным телеканала, в настоящее время связи с кораблём, принадлежащим компании "Болгарский морской флот" (БМФ), нет. Помимо того, журналисты сообщили, что на борту захваченного судна восемь граждан Болгарии, а остальные — из Мьянмы и Анголы.

В компании-перевозчике также прокомментировали случившийся инцидент. Представители БМФ подчеркнули, что в настоящее время их специалисты в координации с компетентными международными органами работают над обеспечением безопасности экипажа.