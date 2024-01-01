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1 января, 20:48
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Ожесточённые столкновения между США и хуситами идут в Красном море

Sky News: Между кораблями США и хуситов в Красном море идут столкновения

В Красном море идут серьёзные столкновения американского корабля с военными катерами сторонников правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы). Об этом рассказал телеканал Sky News Arabia.

"Ожесточённые столкновения происходят между военными катерами хуситов и американским военным кораблём в Красном море", — сообщает телеканал со ссылкой на йеменские источники.

Лайф сообщал, что участившиеся атаки на коммерческие корабли в Красном море вынудили США начать операцию "Страж процветания". При этом американский флот уже предупредили о недостижимости победы над хуситами.

Хуситы атаковали два нефтетанкера с флагами Индии и Норвегии в Красном море
Хуситы атаковали два нефтетанкера с флагами Индии и Норвегии в Красном море
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Unsplash

Оксана Попова
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