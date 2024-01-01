Ожесточённые столкновения между США и хуситами идут в Красном море
Sky News: Между кораблями США и хуситов в Красном море идут столкновения
В Красном море идут серьёзные столкновения американского корабля с военными катерами сторонников правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы). Об этом рассказал телеканал Sky News Arabia.
"Ожесточённые столкновения происходят между военными катерами хуситов и американским военным кораблём в Красном море", — сообщает телеканал со ссылкой на йеменские источники.
Лайф сообщал, что участившиеся атаки на коммерческие корабли в Красном море вынудили США начать операцию "Страж процветания". При этом американский флот уже предупредили о недостижимости победы над хуситами.
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