Ожесточённые столкновения между США и хуситами идут в Красном море

В Красном море идут серьёзные столкновения американского корабля с военными катерами сторонников правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы). Об этом рассказал телеканал Sky News Arabia.

"Ожесточённые столкновения происходят между военными катерами хуситов и американским военным кораблём в Красном море", — сообщает телеканал со ссылкой на йеменские источники.