Хуситы атаковали два нефтетанкера с флагами Индии и Норвегии в Красном море
Хуситы в акватории Красного моря ударными дронами атаковали два нефтяных танкера с флагами Индии и Норвегии. Об этом сообщает центральное командование ВМС США.
"Эти атаки представляют 14-е и 15-е нападения боевиков-хуситов на коммерческие суда с 17 октября", — говорится в аккаунте командования в соцсети X (бывший Twitter).
По его данным, хуситы открыли огонь около 20:00 мск. Шедшее под норвежским флагом судно BLAAMANEN подало сигнал бедствия, однако позже стало известно, что дрон промахнулся. В итоге пострадавших и повреждений нет. А вторым объектом стало индийское судно SAIBABA, которое перевозило сырую нефть. Танкер сообщил об инциденте с беспилотником, однако уточнил, что пострадавших в результате атаки также нет.
Как уже рассказывал Лайф, танкеры со сжиженным природным газом уходят с маршрутов по Красному морю из-за угроз атак хуситов. До этого правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" сообщило о нападении на два израильских судна в этом регионе. Их целями уже оказались нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз MSC Clara. А накануне стало известно, что дрон атаковал нефтяной танкер у берегов Индии. Оказалось, что беспилотный летательный аппарат был запущен с территории Ирана.
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