Хуситы атаковали два нефтетанкера с флагами Индии и Норвегии в Красном море

Хуситы в акватории Красного моря ударными дронами атаковали два нефтяных танкера с флагами Индии и Норвегии. Об этом сообщает центральное командование ВМС США.

"Эти атаки представляют 14-е и 15-е нападения боевиков-хуситов на коммерческие суда с 17 октября", — говорится в аккаунте командования в соцсети X (бывший Twitter).

По его данным, хуситы открыли огонь около 20:00 мск. Шедшее под норвежским флагом судно BLAAMANEN подало сигнал бедствия, однако позже стало известно, что дрон промахнулся. В итоге пострадавших и повреждений нет. А вторым объектом стало индийское судно SAIBABA, которое перевозило сырую нефть. Танкер сообщил об инциденте с беспилотником, однако уточнил, что пострадавших в результате атаки также нет.