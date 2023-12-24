Названа страна, откуда запустили дрон, атаковавший нефтяной танкер у Индии
WSJ: Пентагон назвал Иран местом пуска БПЛА, ударившего по судну у берегов Индии
Беспилотный летательный аппарат, который атаковал танкер с нефтью у берегов Индии в субботу, был запущен с территории Ирана. К такому выводу пришли в Министерстве обороны США, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя Пентагона.
"Танкер для перевозки химикатов под флагом Либерии был атакован сегодня примерно в 10 утра по местному времени в Индийском океане в 200 морских милях от побережья Индии ударным дроном, запущенным с территории Ирана", — отметил источник издания.
Ранее Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что в результате инцидента на борту судна возникли взрыв и пожар. Никто из членов экипажа не пострадал. К месту происшествия был отправлен корабль береговой охраны Индии.
А несколькими днями ранее Пентагон объявил о начале военной операции "Страж процветания". Она призвана защитить Красное море от хуситов, которые участили атаки на гражданские и военные корабли.
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