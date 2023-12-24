Названа страна, откуда запустили дрон, атаковавший нефтяной танкер у Индии

Беспилотный летательный аппарат, который атаковал танкер с нефтью у берегов Индии в субботу, был запущен с территории Ирана. К такому выводу пришли в Министерстве обороны США, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя Пентагона.

"Танкер для перевозки химикатов под флагом Либерии был атакован сегодня примерно в 10 утра по местному времени в Индийском океане в 200 морских милях от побережья Индии ударным дроном, запущенным с территории Ирана", — отметил источник издания.