Подполковник объяснил, зачем Зеленский санкционировал массовый налёт дронов на Россию
Подполковник Иванников: Киев устроил атаку БПЛА для пресс-конференции Зеленского
Сегодняшняя атака украинских беспилотников на территорию России, из-за которой в нескольких московских аэропортах ввели план "Ковёр", была устроена ради ожидаемо провальной пресс-конференции Владимира Зеленского и сплошных неудач ВСУ на фронте. Об этом Ura.ru заявил военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.
"Во-первых, сегодняшнее предполагаемое выступление Зеленского перед журналистами, которому реально сказать нечего. Ему нужно будет оправдываться, выкручиваться, изворачиваться перед всеми украинцами, которых он постоянно обманывает", — пояснил он.
Что касается положения дел на фронте, то ВСУ терпят серьёзное поражение и, согласно в том числе иностранным источникам, готовят отступление минимум на два-три километра, что является предвестником бегства. Из-за вышеназванных проблем, указал эксперт, Киев и пошёл на запуск десятков дронов.
Причём беспилотники, считает Иванников, были запущены из ближайшего приграничья или даже из Подмосковья, а организатором диверсий является Главное управление разведки Минобороны Украины с его главой Кириллом Будановым.
"Есть линия горизонта, сигнал в неё упирается — и теряет связь с беспилотником. Можно делать выводы о том, что это расстояние максимум в десятки километров, потому что технически невозможно дрону преодолеть большее расстояние. Крупные БПЛА самолётного типа обнаруживают, когда они ещё взлетают с территории Украины", — добавил подполковник.
Во избежание подобных атак необходимо провести целый комплекс мероприятий, среди которых места потенциального запуска БПЛА и работа антидроновой службы МВД. К слову, регулирующий её работу приказ был издан всего несколько дней назад.
Напомним, сегодня киевский режим предпринял попытку атаковать Россию беспилотниками. Первые сообщения об уничтожении "птичек" донеслись из Брянской области: первую сбили около 9:20 мск, вторую — около 10:00, а последнюю — в 10:20. Позднее дроны попытались подобраться к Москве. Потом по одному дрону сбили в Калужской и Московской областях. По данным Лайфа, в трёх столичных аэропортах даже вводили план "Ковёр", предусмотренный как раз для подобных случаев, однако уже в 14:00 все ограничения сняли.
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