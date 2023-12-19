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19 декабря, 15:35

Подполковник объяснил, зачем Зеленский санкционировал массовый налёт дронов на Россию

Подполковник Иванников: Киев устроил атаку БПЛА для пресс-конференции Зеленского

Сегодняшняя атака украинских беспилотников на территорию России, из-за которой в нескольких московских аэропортах ввели план "Ковёр", была устроена ради ожидаемо провальной пресс-конференции Владимира Зеленского и сплошных неудач ВСУ на фронте. Об этом Ura.ru заявил военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

"Во-первых, сегодняшнее предполагаемое выступление Зеленского перед журналистами, которому реально сказать нечего. Ему нужно будет оправдываться, выкручиваться, изворачиваться перед всеми украинцами, которых он постоянно обманывает", — пояснил он.

Что касается положения дел на фронте, то ВСУ терпят серьёзное поражение и, согласно в том числе иностранным источникам, готовят отступление минимум на два-три километра, что является предвестником бегства. Из-за вышеназванных проблем, указал эксперт, Киев и пошёл на запуск десятков дронов.

Причём беспилотники, считает Иванников, были запущены из ближайшего приграничья или даже из Подмосковья, а организатором диверсий является Главное управление разведки Минобороны Украины с его главой Кириллом Будановым.

"Есть линия горизонта, сигнал в неё упирается — и теряет связь с беспилотником. Можно делать выводы о том, что это расстояние максимум в десятки километров, потому что технически невозможно дрону преодолеть большее расстояние. Крупные БПЛА самолётного типа обнаруживают, когда они ещё взлетают с территории Украины", — добавил подполковник.

Во избежание подобных атак необходимо провести целый комплекс мероприятий, среди которых места потенциального запуска БПЛА и работа антидроновой службы МВД. К слову, регулирующий её работу приказ был издан всего несколько дней назад.

Более 30 украинских БПЛА ночью попытались атаковать объекты на территории России

Более 30 украинских БПЛА ночью попытались атаковать объекты на территории России

Напомним, сегодня киевский режим предпринял попытку атаковать Россию беспилотниками. Первые сообщения об уничтожении "птичек" донеслись из Брянской области: первую сбили около 9:20 мск, вторую — около 10:00, а последнюю — в 10:20. Позднее дроны попытались подобраться к Москве. Потом по одному дрону сбили в Калужской и Московской областях. По данным Лайфа, в трёх столичных аэропортах даже вводили план "Ковёр", предусмотренный как раз для подобных случаев, однако уже в 14:00 все ограничения сняли.

Обложка ©

Getty Images / P van Katwijk

Матвей Константинов
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