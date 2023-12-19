Подполковник объяснил, зачем Зеленский санкционировал массовый налёт дронов на Россию

Сегодняшняя атака украинских беспилотников на территорию России, из-за которой в нескольких московских аэропортах ввели план "Ковёр", была устроена ради ожидаемо провальной пресс-конференции Владимира Зеленского и сплошных неудач ВСУ на фронте. Об этом Ura.ru заявил военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

"Во-первых, сегодняшнее предполагаемое выступление Зеленского перед журналистами, которому реально сказать нечего. Ему нужно будет оправдываться, выкручиваться, изворачиваться перед всеми украинцами, которых он постоянно обманывает", — пояснил он.

Что касается положения дел на фронте, то ВСУ терпят серьёзное поражение и, согласно в том числе иностранным источникам, готовят отступление минимум на два-три километра, что является предвестником бегства. Из-за вышеназванных проблем, указал эксперт, Киев и пошёл на запуск десятков дронов.

Причём беспилотники, считает Иванников, были запущены из ближайшего приграничья или даже из Подмосковья, а организатором диверсий является Главное управление разведки Минобороны Украины с его главой Кириллом Будановым.

"Есть линия горизонта, сигнал в неё упирается — и теряет связь с беспилотником. Можно делать выводы о том, что это расстояние максимум в десятки километров, потому что технически невозможно дрону преодолеть большее расстояние. Крупные БПЛА самолётного типа обнаруживают, когда они ещё взлетают с территории Украины", — добавил подполковник.