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19 декабря, 14:51

Росавиация: Все московские аэропорты вернулись к штатной работе

Все московские аэропорты, в которых вводился план "Ковёр", вернулись к штатной работе. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, ограничения были сняты в 14:00.

"Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы ушли 16 воздушных судов, следовавших в московские аэропорты. В период действия ограничений на вылет было задержано суммарно 38 рейсов", — говорится в опубликованном сообщении.

Указывается, что ограничения вводились на обслуживание вылетающих и прилетающих рейсов в Домодедово и вылетающих рейсов во Внуково.

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Напомним, по данным Лайфа, сегодня в некоторых московских аэропортах вводили план "Ковёр". Он объявляется при обнаружении в небе неопознанных объектов. Все следовавшие туда самолёты были отправлены в Шереметьево. Позднее эту информацию подтвердили во Внуково.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Матвей Константинов
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