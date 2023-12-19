Росавиация: Все московские аэропорты вернулись к штатной работе

Все московские аэропорты, в которых вводился план "Ковёр", вернулись к штатной работе. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, ограничения были сняты в 14:00.

"Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы ушли 16 воздушных судов, следовавших в московские аэропорты. В период действия ограничений на вылет было задержано суммарно 38 рейсов", — говорится в опубликованном сообщении.

Указывается, что ограничения вводились на обслуживание вылетающих и прилетающих рейсов в Домодедово и вылетающих рейсов во Внуково.