Во Внуково подтвердили временное ограничение на посадку и вылет рейсов
Аэропорт Внуково временно ограничил приём и выпуск рейсов
Во Внуково подтвердили временное ограничение на посадку и вылет рейсов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
В аэропорту Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"По независящим от аэропорта причинам в 11:54 во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов", — цитирует ТАСС сообщение.
Напомним, ранее Лайф узнал, что в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введён план "Ковёр", который объявляется при обнаружении неопознанных объектов в небе. В настоящее время все воздушные суда, которые следовали в эти аэропорты, направляются в Шереметьево. Причина официально не сообщается.