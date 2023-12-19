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Во Внуково подтвердили временное ограничение на посадку и вылет рейсов

Аэропорт Внуково временно ограничил приём и выпуск рейсов

19 декабря, 09:44
<p>Во Внуково подтвердили временное ограничение на посадку и вылет рейсов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Во Внуково подтвердили временное ограничение на посадку и вылет рейсов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

В аэропорту Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"По независящим от аэропорта причинам в 11:54 во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов", — цитирует ТАСС сообщение.

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Четвёртый за утро дрон сбит над территорией России. На этот раз — в Калужской области

Напомним, ранее Лайф узнал, что в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введён план "Ковёр", который объявляется при обнаружении неопознанных объектов в небе. В настоящее время все воздушные суда, которые следовали в эти аэропорты, направляются в Шереметьево. Причина официально не сообщается.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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