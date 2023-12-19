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18 декабря, 22:11

Пентагон объявил о начале операции по защите Красного моря "Страж процветания"

Военно-морские силы США совместно с союзниками начали операцию по защите Красного моря от хуситов. Она получила название "Страж процветания", сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

По словам американского генерала, цель инициативы заключается в обеспечении безопасности гражданского судоходства. Участившиеся атаки на торговые корабли требуют коллективного вмешательства, подчеркнул министр.

"Операция объединит несколько стран, в том числе Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские Острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива", — сказано в заявлении.

США перебросили ударную группу в Аденский залив для защиты своих кораблей от хуситов

США перебросили ударную группу в Аденский залив для защиты своих кораблей от хуситов

За последний месяц хуситы неоднократно атаковали как гражданские, так и военные корабли. Так, 12 декабря члены группировки пустили ракету в норвежский танкер с химикатами, а 16 декабря устроили американскому эсминцу дождь из дронов.

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U.S. Navy

Илья Пушкарев
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