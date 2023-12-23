Дрон атаковал нефтяной танкер у берегов Индии

Торговое судно, стоявшее у индийских берегов, получило повреждения после атаки беспилотника. При этом никто из людей не пострадал. Об этом говорится в публикации Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети X.

"Управление морских торговых операций Великобритании получило сообщение об атаке беспилотной воздушной системы на судно, вызвавшей взрыв и пожар. Инцидент в двухстах морских милях к юго-западу от Веравала, Индия. Пожар потушен, пострадавших нет. Власти проводят расследование", — заявили в ведомстве.