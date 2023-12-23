Дрон атаковал нефтяной танкер у берегов Индии
UKMTO: Танкер с нефтью у берегов Индии подвергся атаке беспилотника
Торговое судно, стоявшее у индийских берегов, получило повреждения после атаки беспилотника. При этом никто из людей не пострадал. Об этом говорится в публикации Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети X.
"Управление морских торговых операций Великобритании получило сообщение об атаке беспилотной воздушной системы на судно, вызвавшей взрыв и пожар. Инцидент в двухстах морских милях к юго-западу от Веравала, Индия. Пожар потушен, пострадавших нет. Власти проводят расследование", — заявили в ведомстве.
По информации агентства Ani, атакован был перевозящий сырую нефть корабль Chem Pluto, в его экипаже 20 граждан Индии. В Минобороны страны заявили, что отправили к месту происшествия корабль береговой охраны, который патрулировал исключительную экономическую зону государства. А представители компании Ambrey, работающей в сфере морской безопасности, утверждают, что "танкер для перевозки химикатов/продуктов под флагом Либерии... связан с Израилем" и шёл из Саудовской Аравии в Индию.
Ранее стало известно о том, что из-за угроз атак йеменских хуситов танкеры со сжиженным природным газом уходят с маршрутов, пролегающих через Красное море. До этого движение "Ансар Аллах", правящее на севере Йемена, сообщило о нападении на два израильских судна в Красном море: нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз MSC Clara. Об этом сообщил представитель движения, добавив, что идущие в порты Израиля корабли не смогут достичь пунктов назначения.
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