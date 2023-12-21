Шесть танкеров с российской нефтью не пустили в Индию

Шесть танкеров, перевозивших пять миллионов баррелей российской нефти марки Sokol, не пустили в Индию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Танкеры простаивают в нескольких милях от пункта назначения — в одном случае более месяца. Неясно, что задерживает суда, но санкции США в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть в нарушение предельных цен, установленных странами "Большой семёрки", могут быть частью причины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что танкеры перевозят нефть, которая добывается на месторождениях на Дальнем Востоке. Половина из них направлялась в порт Вадинар, другая половина — в Парадип. Пять танкеров принадлежат крупнейшей судоходной компании России — "Совкомфлоту". Часть судов сейчас находятся к югу от Шри-Ланки.