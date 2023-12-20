Минфин США ужесточил меры по соблюдению потолка цен на нефть из России

Соединённые Штаты и их союзники обновили меры по обеспечению соблюдения потолка цен на нефть из России. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

"Сегодня мы объявляем о внесении изменений в режим соблюдения потолка цен. Во-первых, вскоре мы начнём требовать, чтобы поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть", — говорится в сообщении.

Также Штаты намерены внести изменения, чтобы участники цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным данным о затратах (например, на страхование и фрахт) делились ими по запросу с последующими участниками цепочки.

Кроме того, Вашингтон добавил в санкционный список танкер Sanar-15, который ходит под флагом России, и четыре компании из Гонконга (Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited) и ОАЭ (Voliton DMCC и SUN Ship Management Ltd). Первые три, считают американские власти, резко увеличили долю в торговле нефтью из России после введения ценового потолка, а четвёртая продавала российскую нефть по цене выше потолка.