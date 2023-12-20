Не смогут существовать: Чехия и Словакия попросили Евросоюз сохранить поставки российской нефти

Чехия и Словакия просят Брюссель оставить поставки нефти из РФ, заявил президент "Транснефти" Николай Токарев. По его словам, эти две страны не могут существовать без российского чёрного золота.

"У них реально нет выхода к морю, они не имеют возможности получать нефть из других источников. У чехов есть немного со стороны Триеста через другой нефтепровод, но в целом без нашей нефти они просто не смогут существовать", — сказал Токарев в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, как писали СМИ, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и его чешский коллега Петр Фиала "в определённой степени" согласились с необходимостью продления в их странах на один год исключений из санкций против использования продуктов из российской нефти. В минувший понедельник Евросоюз продлил действие исключения на один год. К слову, в Братиславе располагается один из крупнейших в ЕС нефтеперерабатывающих комбинатов, ориентированных именно на сырьё из РФ.