G7 хочет ужесточить контроль за ограничением цен на российскую нефть
Страны "Большой семёрки" планируют ужесточить контроль за соблюдением ограничений цен на российскую нефть. Заявление, принятое по итогам онлайн-саммита в среду, 6 декабря, опубликовано на сайте МИД Японии.
"Мы обязуемся ужесточить соблюдение и усилить политику ограничения цен на российскую нефть, в том числе путём введения санкций против тех, кто участвует во вводящих в заблуждение практиках, и обновления наших правил соблюдения", — сообщается в документе.
Страны – члены объединения намерены также ограничить экспорт и снизить доход РФ от металлов, энергоресурсов, алмазов и призывают к этому другие государства. Кроме того, обещаны меры "против сети военных закупок России и тех, кто помогает ей приобретать станки, оборудование и ключевые ресурсы".
Ранее генсек Правительства Японии Хирокадзу Мацуно сообщал о запланированном онлайн-саммите G7 и об участии в начале встречи Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва уделит этому событию пристальное внимание.
ТАСС / Егор Алеев