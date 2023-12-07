G7 хочет ужесточить контроль за ограничением цен на российскую нефть

Страны "Большой семёрки" планируют ужесточить контроль за соблюдением ограничений цен на российскую нефть. Заявление, принятое по итогам онлайн-саммита в среду, 6 декабря, опубликовано на сайте МИД Японии.

"Мы обязуемся ужесточить соблюдение и усилить политику ограничения цен на российскую нефть, в том числе путём введения санкций против тех, кто участвует во вводящих в заблуждение практиках, и обновления наших правил соблюдения", — сообщается в документе.