Япония пригласила Зеленского на онлайн-саммит G7
Япония выступит организатором онлайн-саммита G7 с участием Украины
В Японии вечером в среду, 6 декабря, пройдёт онлайн-саммит "Большой семёрки", на него приглашён Владимир Зеленский. Об этом заявил генсек правительства страны Хирокадзу Мацуно.
"Премьер-министр Фумио Кисида как председатель G7 планирует провести онлайн-переговоры лидеров G7. В начале встречи будет участвовать Владимир Зеленский", — сообщил он на пресс-конференции.
По словам Мацуно, на саммите лидеры "Семёрки" обсудят важные мировые проблемы, в том числе конфликты на Украине, Ближнем Востоке, а также вопросы, связанные с искусственным интеллектом.
Ранее сообщалось, что в Сенате США провалился секретный брифинг, на котором предполагалось убедить республиканцев в важности выделения новой помощи Украине и Израилю. При этом Сенат США приглашал Зеленского выступить на совещании по видеосвязи, однако тот в последний момент отменил своё участие. Позже в Раде объяснили его отказ.