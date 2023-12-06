Япония пригласила Зеленского на онлайн-саммит G7

В Японии вечером в среду, 6 декабря, пройдёт онлайн-саммит "Большой семёрки", на него приглашён Владимир Зеленский. Об этом заявил генсек правительства страны Хирокадзу Мацуно.

"Премьер-министр Фумио Кисида как председатель G7 планирует провести онлайн-переговоры лидеров G7. В начале встречи будет участвовать Владимир Зеленский", — сообщил он на пресс-конференции.