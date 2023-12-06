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6 декабря, 04:36

Япония пригласила Зеленского на онлайн-саммит G7

Япония выступит организатором онлайн-саммита G7 с участием Украины

В Японии вечером в среду, 6 декабря, пройдёт онлайн-саммит "Большой семёрки", на него приглашён Владимир Зеленский. Об этом заявил генсек правительства страны Хирокадзу Мацуно.

"Премьер-министр Фумио Кисида как председатель G7 планирует провести онлайн-переговоры лидеров G7. В начале встречи будет участвовать Владимир Зеленский", — сообщил он на пресс-конференции.

По словам Мацуно, на саммите лидеры "Семёрки" обсудят важные мировые проблемы, в том числе конфликты на Украине, Ближнем Востоке, а также вопросы, связанные с искусственным интеллектом.

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Ранее сообщалось, что в Сенате США провалился секретный брифинг, на котором предполагалось убедить республиканцев в важности выделения новой помощи Украине и Израилю. При этом Сенат США приглашал Зеленского выступить на совещании по видеосвязи, однако тот в последний момент отменил своё участие. Позже в Раде объяснили его отказ.

Обложка ©

g7hiroshima.go.jp

Лариса Сафронова
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