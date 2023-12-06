Регион

Уведомления отключены

6 декабря, 10:04

Песков: Москва будет внимательно следить за онлайн-саммитом G7

Москва уделит пристальное внимание онлайн-саммиту Большой семёрки (G7). Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о том, ждёт ли Кремль каких-то заявлений по итогам встречи G7.

"Мы будем внимательно наблюдать, наверняка основная тема для них будет палестино-израильский конфликт, посмотрим. В любом случае это важное событие, будем, конечно, внимательно отслеживать", прокомментировал позицию Кремля Песков.

Захарова потроллила G7 потешным советом за панику из-за дружбы России с КНДР

Захарова потроллила G7 потешным советом за панику из-за дружбы России с КНДР

Напомним, сегодня стало известно о том, что Япония пригласила Владимира Зеленского на онлайн-саммит G7. По словам генерального секретаря японского правительства, на встрече лидеры Большой семёрки обсудят важные мировые проблемы, в том числе конфликты на Украине, Ближнем Востоке, а также вопросы, связанные с искусственным интеллектом.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • g7
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров