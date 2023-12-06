Песков: Москва будет внимательно следить за онлайн-саммитом G7

Москва уделит пристальное внимание онлайн-саммиту Большой семёрки (G7). Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о том, ждёт ли Кремль каких-то заявлений по итогам встречи G7.

"Мы будем внимательно наблюдать, наверняка основная тема для них будет палестино-израильский конфликт, посмотрим. В любом случае это важное событие, будем, конечно, внимательно отслеживать", — прокомментировал позицию Кремля Песков.