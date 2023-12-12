Цена нефти Brent упала ниже $73 за баррель впервые с конца июня

Стоимость нефти марки Brent во вторник упала до июньских значений. Мировые цены на чёрное золото по состоянию на 22:55 по московскому времени снизились на 4,02%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Впервые с 28 июня котировки февральских фьючерсов Brent опустились до отметки 72,96 доллара за баррель. Аналогичную динамику демонстрируют и январские фьючерсы на марку WTI. Техасский продукт подешевел сразу на 4,25% и торгуется за 68,28 доллара за баррель.