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12 декабря, 18:47

Цена нефти Brent упала ниже $73 за баррель впервые с конца июня

Стоимость нефти марки Brent во вторник упала до июньских значений. Мировые цены на чёрное золото по состоянию на 22:55 по московскому времени снизились на 4,02%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Впервые с 28 июня котировки февральских фьючерсов Brent опустились до отметки 72,96 доллара за баррель. Аналогичную динамику демонстрируют и январские фьючерсы на марку WTI. Техасский продукт подешевел сразу на 4,25% и торгуется за 68,28 доллара за баррель.

Предыдущее падение цен Brent продемонстрировала 7 декабря. По данным Лондонской биржи ICE, тогда стоимость энергоресурса скатилась до уровня 73,81 доллара за баррель. WTI же подешевела до 69,04 доллара за баррель.

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А между тем доходы России от экспорта нефти значительно увеличились после начала специальной военной операции, уверены в США. Такая ситуация не устраивает Вашингтон, рассказывал Лайф.

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Илья Пушкарев
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