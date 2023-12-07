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7 декабря, 18:54

Цена нефти Brent на ICE упала ниже 74 долларов за баррель впервые с 29 июня

Цены февральского фьючерса на нефть марки Brent впервые с 29 июня опустилась ниже 74 долларов за баррель. Об этом говорят данные торгов Лондонской биржи ICE.

Так, по данным биржи на 20:12 по Москве, цена нефти Brent снизилась на 0,63% — до 73,81 доллара за баррель. К 20:14 падение остановилось и Brent даже чуть-чуть подорожала — до 73,82 долларов (-0,62%). Параллельно подешевели фьючерсы на нефть марки WTI с январской поставкой до 69,04 долларов за баррель (-1,07%).

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Вчера Лайф сообщал, что на Лондонской бирже ICE цена фьючерса на нефть марки Brent с предполагаемой поставкой в феврале упала ниже 76 долларов за баррель. На 17:00 по московскому времени стоимость Brent демонстрировала устойчивое снижение на 1,38%, достигнув 75,94 доллара за баррель.

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Shutterstock

Юрий Лысенко
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