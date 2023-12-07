Цена нефти Brent на ICE упала ниже 74 долларов за баррель впервые с 29 июня

Цены февральского фьючерса на нефть марки Brent впервые с 29 июня опустилась ниже 74 долларов за баррель. Об этом говорят данные торгов Лондонской биржи ICE.

Так, по данным биржи на 20:12 по Москве, цена нефти Brent снизилась на 0,63% — до 73,81 доллара за баррель. К 20:14 падение остановилось и Brent даже чуть-чуть подорожала — до 73,82 долларов (-0,62%). Параллельно подешевели фьючерсы на нефть марки WTI с январской поставкой до 69,04 долларов за баррель (-1,07%).