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Цена нефти Brent на ICE упала ниже 76 долларов за баррель впервые с 6 июля

6 декабря, 15:40

Shutterstock

На лондонской бирже ICE цена фьючерса на нефть марки Brent с предполагаемой поставкой в феврале упала ниже отметки в 76 долларов за баррель, что произошло впервые с 6 июля. Об этом говорят данные торгов.

На 17:00 по московскому времени стоимость Brent демонстрировала устойчивое снижение на 1,38%, достигнув 75,94 доллара за баррель. Затем ценовое падение ускорилось и зафиксировалось на уровне в 75,85 доллара. При этом фьючерс на нефть WTI упал до 70,81 доллара за баррель.

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Ранее Bloomberg писал, что доходы Российской Федерации от экспорта нефти в октябре составили 11,3 миллиарда рублей. Сумма превысила показатели, которые регистрировались до начала специальной военной операции.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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