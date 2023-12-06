Цена нефти Brent на ICE упала ниже 76 долларов за баррель впервые с 6 июля 6 декабря, 15:40 Shutterstock

На лондонской бирже ICE цена фьючерса на нефть марки Brent с предполагаемой поставкой в феврале упала ниже отметки в 76 долларов за баррель, что произошло впервые с 6 июля. Об этом говорят данные торгов.

На 17:00 по московскому времени стоимость Brent демонстрировала устойчивое снижение на 1,38%, достигнув 75,94 доллара за баррель. Затем ценовое падение ускорилось и зафиксировалось на уровне в 75,85 доллара. При этом фьючерс на нефть WTI упал до 70,81 доллара за баррель.

Ранее Bloomberg писал, что доходы Российской Федерации от экспорта нефти в октябре составили 11,3 миллиарда рублей. Сумма превысила показатели, которые регистрировались до начала специальной военной операции.

Авторы Татьяна Миссуми