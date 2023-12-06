В США осознали, что доходы России от экспорта нефти увеличились после начала СВО

Доходы Российской Федерации от экспорта нефти в октябре составили 11,3 миллиарда рублей. Сумма превысила показатели, которые регистрировались до начала специальной военной операции, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, за девять месяцев текущего года было перевезено порядка 70% нефтяных грузов (3,5 млн баррелей нефти), что позволило государству "сохранять контроль над экспортом и постепенно повышать цены".