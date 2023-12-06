В США осознали, что доходы России от экспорта нефти увеличились после начала СВО
Bloomberg: Доходы РФ от экспорта нефти в октябре составили более 11 млрд рублей
Доходы Российской Федерации от экспорта нефти в октябре составили 11,3 миллиарда рублей. Сумма превысила показатели, которые регистрировались до начала специальной военной операции, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, за девять месяцев текущего года было перевезено порядка 70% нефтяных грузов (3,5 млн баррелей нефти), что позволило государству "сохранять контроль над экспортом и постепенно повышать цены".
В издании отметили, что антироссийские санкции не оказали серьёзного влияния на нефтяную отрасль в РФ.
Ранее Лайф писал, что Россия и Венесуэла держат курс на восстановление досанкционного уровня ежесуточной добычи нефти. Страны намерены сконцентрироваться на двукратном повышении продуктивности совместной работы. Кроме того, вопросы по нефтяному рынку будут обсуждаться во время рабочего визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.
ТАСС / Егор Алеев