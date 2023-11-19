В Венесуэле рассказали о планах на совместную с Москвой добычу нефти

Россия и Венесуэла держат курс на восстановление досанкционного уровня ежесуточной добычи нефти, заявил глава МИД южноамериканского государства Иван Хиль Пинто. По словам дипломата, как только эта планка будет достигнута, страны сконцентрируются на следующей цели в виде двукратного повышения продуктивности совместной работы.

Министр уточнил, что в настоящий момент на территории республики каждый день добывается 120–150 тысяч баррелей чёрного золота. Раньше этот показатель был выше, но наложенные рестрикции внесли свои коррективы, признался политик.

"Мы договорились о возобновлении переговоров и участии российских компаний в совместных предприятиях в рамках соглашения, которое есть у PDVSA (государственная нефтегазовая компания Венесуэлы. — Прим. Лайфа). Можно сказать, что на первом этапе мы стремимся восстановить уровень добычи, который у нас был пару лет назад. Вторая цель — это увеличить этот уровень добычи как минимум вдвое", — рассказал Иван Хиль Пинто РИА "Новости".