Кремль отреагировал на планы Копенгагена блокировать танкеры с российской нефтью

В Кремле не располагают точными данными о планах Дании задерживать танкеры с российской нефтью. Об этом сообщил журналистам в среду, 15 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем он выразил обеспокоенность в связи с этими слухами и призвал европейских партнёров соблюдать законодательство.

"Здесь, конечно, следует заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства", — подчеркнул представитель Кремля.