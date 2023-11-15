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15 ноября, 09:39

Кремль отреагировал на планы Копенгагена блокировать танкеры с российской нефтью

Песков призвал Данию и ЕС не отступать от правил международного судоходства

В Кремле не располагают точными данными о планах Дании задерживать танкеры с российской нефтью. Об этом сообщил журналистам в среду, 15 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем он выразил обеспокоенность в связи с этими слухами и призвал европейских партнёров соблюдать законодательство.

"Здесь, конечно, следует заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства", — подчеркнул представитель Кремля.

Как на Западе охотятся за якобы российскими танкерами, которые возят нефть в обход санкций

Как на Западе охотятся за якобы российскими танкерами, которые возят нефть в обход санкций

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что Европейский союз собирается поручить Дании проверять и при необходимости блокировать танкеры с российской нефтью. С помощью такой меры европейские власти якобы собираются заставить Москву снизить стоимость продаваемой нефти до установленного в декабре 2022 года потолка цен (60 долларов за баррель).

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Shutterstock

Марина Калегина
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