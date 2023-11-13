ОПЕК: Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай и Индию в сентябре

В сентябре России удалось восстановить лидерские позиции по экспорту нефти в Китайскую Народную Республику и Индию. Это следует из данных сентябрьского бюллетеня ОПЕК+.

Согласно опубликованной организацией информации, в сентябре доля России в нефтяном экспорте в КНР составила 19%, а в Индию — 36%. При этом в плане поставок в Китай РФ опередила Саудовскую Аравию и Малайзию. Общий объём китайского нефтяного импорта к концу августа упал на 11%, составив 11,2 миллиона баррелей в сутки.

В то же время Россия является бессменным лидером по нефтяному экспорту в Индию в течение последнего года. Второе место занимает Ирак, а третье — Саудовская Аравия. Индия сократила импорт нефтяного сырья на 4% к августу, его объём составил 4,3 миллиона баррелей в сутки.

Агентство Bloomberg в своём материале заявляло, что высокие цены на нефть обеспечивает альянс РФ и Саудовской Аравии. Их коллективные ограничения по нефтяному экспорту на мировые рынки позволяют оказывать существенную поддержку стоимости энергоносителей.