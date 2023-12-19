Танкеры с СПГ начали уходить с маршрутов в Красном море из-за атак хуситов
Из-за угроз атак йеменских хуситов танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) уходят с маршрутов, пролегающих через Красное море. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.
"С пятницы как минимум пять судов изменили свой курс, развернувшись из вод у побережья Йемена — неизбежной точки маршрута для судов, использующих Суэцкий канал, который связывает Европу и Азию", — говорится в сообщении агентства.
Там отметили, что ещё неизвестно, все ли суда перенаправили из-за ситуации в Красном море.
Ранее Лайф рассказывал, что движение "Ансар Аллах", правящее на севере Йемена, сообщило о нападении на два израильских судна в Красном море: нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз MSC Clara. Об этом сообщил представитель движения, добавив, что идущие в порты Израиля корабли не смогут достичь пунктов назначения.
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