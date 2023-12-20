Одна кубышка: В операции в Красном море не увидели позитива для США

Хуситы недостаточно хорошо вооружены и не представляют серьёзной опасности, однако они провоцируют США и их партнёров на затратные военные мероприятия, а значит, ничего хорошего для Штатов в этой ситуации нет. Так прокомментировал начало американской военной операции в Красном море политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

По его словам, теперь Вашингтон будет тратить деньги не только на Украину и Израиль, но и на манёвры в Красном море, "а кубышка одна и та же". Хуситам же достаточно периодически запускать дроны и обстреливать американские корабли. Таким образом, ситуация складывается в пользу противников США и Израиля.

"Для США нет хорошего исхода этой войны — как и в Израиле. Расходов полно, победы не будет", — уверен Перла.