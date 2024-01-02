Хуситы запустили две ракеты по кораблю США в Красном море

Йеменские хуситы запустили две крылатые ракеты по военному кораблю США в Красном море, но ни одна из них не достигла цели. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

"Группировка хуситов запустила две крылатые ракеты по американскому военному кораблю вблизи острова Ханиш на юге Красного моря, не поразив корабль", — сказано в сообщении.