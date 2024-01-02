Хуситы запустили две ракеты по кораблю США в Красном море
Sky News: Хуситы запустили две ракеты по военному кораблю США в Красном море
Йеменские хуситы запустили две крылатые ракеты по военному кораблю США в Красном море, но ни одна из них не достигла цели. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
"Группировка хуситов запустила две крылатые ракеты по американскому военному кораблю вблизи острова Ханиш на юге Красного моря, не поразив корабль", — сказано в сообщении.
Напомним, ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что в Красном море идут серьёзные столкновения американского корабля с военными катерами сторонников правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы). Спустя некоторое время канал уточнил, что хуситы на катерах обстреляли корабль с большого расстояния, не сумев поразить его.
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