Датский контейнеровоз Hangzhou подвергся ракетной атаке хуситов в Красном море

Йеменские хуситы выпустили несколько ракет по датскому контейнеровозу на юге Красного моря. Одна из боеголовок достигла цели. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС Соединённых Штатов (CENTCOM).

"Сегодня примерно в 20:30 по времени Саны контейнеровоз Maersk Hangzhou сообщил, что в него попала ракета", — сказано в сообщении.

В CENTCOM уточнили, что гражданскому судну удалось сохранить плавучесть, находящиеся на нём люди не пострадали. Сразу после инцидента экипаж запросил помощь у американских военных кораблей. К контейнеровозу были направлены два эсминца типа "Арли Бёрк", которые сбили ещё две выпущенные хуситами ракеты.