Ещё один корабль попытались взять на абордаж в Красном море
ВМС Великобритании сообщили о попытке абордажа в Красном море
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о "попытке абордажа" в Красном море. Там отметили, что инцидент произошёл примерно в 852 км к востоку от порта Эйль в Сомали.
"UKMTO получил информацию об инциденте в 460 морских милях (около 850 км) к востоку от Эйля, Сомали. Власти ведут расследование. Судам рекомендуется следовать с осторожностью и докладывать UKMTO о любой подозрительной деятельности", — говорится в заявлении на странице центра в Х.
Ранее Лайф сообщал, что в ночь на 2 января в Красном море произошло серьёзное столкновение американского корабля с военными катерами сторонников правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах". Как сообщали местные средства массовой информации, хуситы запустили две крылатые ракеты по военному кораблю ВМС США, но ни одна из них не достигла цели. До этого события йеменские повстанцы захватили несколько судов в Красном море, после чего Пентагон отправил ударную группу с атомным авианосцем Dwight D. Eisenhower в Аденский залив. Так, в декабре прошлого года грузовой корабль "Руен" подвергся захвату в водах Аравийского моря, а в ноябре ими было захвачено судно Galaxy Leader, которое впоследствии отбуксировали к берегам Йемена.