Ещё один корабль попытались взять на абордаж в Красном море

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о "попытке абордажа" в Красном море. Там отметили, что инцидент произошёл примерно в 852 км к востоку от порта Эйль в Сомали.

"UKMTO получил информацию об инциденте в 460 морских милях (около 850 км) к востоку от Эйля, Сомали. Власти ведут расследование. Судам рекомендуется следовать с осторожностью и докладывать UKMTO о любой подозрительной деятельности", — говорится в заявлении на странице центра в Х.